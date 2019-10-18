«Российский след» нашли в протестах в Эквадоре

Глава МВД Эквадора Мария Паула Рома заявила, что генпрокуратура страны выясняет, есть ли связь между действиями властей во время протестов в стране с иностранными источниками. Об этом сообщает El Comercio.

Согласно заявлению Рома, существует предположение о том, что для заявлений против правительства в Сети использовались российские IP-адреса.

Кроме того, глава МВД рассказала, что "основные показатели и тенденции в соцсетях против правительства поднимались в Венесуэле".

Она также отметила, что акции протеста, которые проходили в Эквадоре, не были "политическим переворотом", потому что в них не участвовали политические партии.

"Это то, что происходит по военному сценарию", — сказала Рома.

Она выразила надежду, что проводимое расследование внесет ясность в ситуацию.