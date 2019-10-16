От России потребовали признать ошибкой разгром Японии

Эндо рассказал о недавно умершем в Москве разведчике в отставке Алексее Кириченко , который пытался выяснить «историческую правду» об отношениях России и Японии. Он был полковником КГБ и посвятил свою жизнь исследованию фактов об интернировании японцев в Сибирь.

Кириченко посещал московский филиал газеты Sankei, где работал Эндо, и журналист консультировался с ним.

Эндо заявил, что в августе 1945 года СССР напал на Японию в нарушение Советско-японский пакт о нейтралитете, а после капитуляции Японии в советские лагеря было отправлено около 600 тысяч японских военнослужащих и граждан.

Журналист написал, что из-за условий жизни в лагерях и тяжелого труда умерло около 55 тысяч человек. В СССР проблема интернирования была засекречена, а Кириченко приказали заниматься ее расследованием для антияпонской пропаганды. Однако в итоге он сформировал позицию, полностью отличавшуюся от точки зрения руководства.