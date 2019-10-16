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От России потребовали признать ошибкой разгром Японии 

Рамблер + ещё 3 20 минут назад
Автор Sankei Shimbun Рёсукэ Эндо заявил, что преемнице СССР — России — необходимо признать ошибку, которая, по мнению автора, заключалась в нападении на Японию.
Эндо рассказал о недавно умершем в Москве разведчике в отставке Алексее Кириченко, который пытался выяснить «историческую правду» об отношениях России и Японии. Он был полковником КГБ и посвятил свою жизнь исследованию фактов об интернировании японцев в Сибирь.
Кириченко посещал московский филиал газеты Sankei, где работал Эндо, и журналист консультировался с ним.
Эндо заявил, что в августе 1945 года СССР напал на Японию в нарушение Советско-японский пакт о нейтралитете, а после капитуляции Японии в советские лагеря было отправлено около 600 тысяч японских военнослужащих и граждан.
Журналист написал, что из-за условий жизни в лагерях и тяжелого труда умерло около 55 тысяч человек. В СССР проблема интернирования была засекречена, а Кириченко приказали заниматься ее расследованием для антияпонской пропаганды. Однако в итоге он сформировал позицию, полностью отличавшуюся от точки зрения руководства.
Комментарии333
В мире , Видео , Политика , Алексей Кириченко , Япония
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