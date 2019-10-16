Генсек ООН поддержал позицию России по отказу США выдать визы дипломатам

Во вторник в ООН прошло заседание комитета по сношениям с государством пребывания штаб-квартиры ООН, на котором обсуждалась проблема невыдачи американских виз дипломатам.

"Мы смогли убедить широкий круг государств в том, что мы стоим на правильных позициях, в том, что наши требования справедливы, что государство пребывания не выполняет свои обязательства по соглашению о штаб-квартире", — сказал Кузьмин.

"Было озвучено заявление генерального секретаря ООН, он целиком разделяет нашу позицию", — добавил он.

Кузьмин также сообщил, что США объяснили невыдачу виз дипломатам соображениями безопасности, что, как отметил зампостпреда, является абсурдом.

"Этот аргумент выглядит смешно, но он единственный может рассматриваться в качестве правового обоснования. Мы рассматриваем его исключительно как отговорку. Это несерьёзный аргумент", — подчеркнул дипломат.

США в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН не выдали визы 18 дипломатам из России, в том числе членам делегаций для работы в Первом и Шестом комитетах организации, занимающихся соответственно разоружением и правовыми вопросами.