Совбез ООН обсудит военную операцию Турции

Совбез ООН обсудит в среду ситуацию вокруг военной операции Турции на севере Сирии, обсуждение пройдет по запросу Бельгии, Франции, Германии, Великобритании и Польши, сообщил РИА Новости источник в СБ.
"Да, обсуждение назначили. Оно пройдет завтра утром", — сказал собеседник агентства.
По его словам, разговор пройдет в рамках раздела "разное".
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство"*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
*Террористическая организация, запрещенная в России