Глава ОБСЕ в Албании показал протестующим средний палец

Шеф миссии ОБСЕ в Албании показал демонстрантам средний палец и извинился

Глава миссии ОБСЕ Албании Бернд Борхардт показал протестующим в Тиране демонстрантам средний палец, но после критики общественности и в СМИ извинился в соцсетях.

Жители района Астир албанской столицы проводят длительные протесты из-за сноса их домов при строительстве властями кольцевой объездной дороги. Свое несогласие с методами реализации инфраструктурного проекта они выражают под адресованным премьеру Эди Раме девизом "Рама вон!". Участники демонстраций сняли на видео и выложили в социальных сетях момент, когда проходящий мимо протестующих глава постоянной миссии ОБСЕ дважды сделал в их сторону оскорбительный жест со средним пальцем. Видео вызвало негодование СМИ и общественности, члены оппозиционной Демократической партии потребовали его отзыва.

"Я хотел бы искренне извиниться перед теми, кого мог вчера обидеть. Уважаю право албанцев мирно протестовать", — написал глава представительства в Twitter миссии ОБСЕ.

Борхардт является опытным германским дипломатом. С 2007 по 2010 был послом Германии в Тиране, в октябре 2016 года возглавил миссию ОБСЕ.

Ранее глава парламентской фракции правящей Социалистической партии премьера Таулант Бала заявил, что Албания не просто является членом ОБСЕ, но и будет председательствовать в организации в следующем году. Возмущенной поступком Борхардта оппозиции он указал на то, что "представители выражают позицию организаций и государств, которые их прислали".