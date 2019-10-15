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Шеф миссии ОБСЕ в Албании показал демонстрантам средний палец и извинился 

РИА Новости 1 час назад
Глава ОБСЕ в Албании показал протестующим средний палец
Фото: РИА Новости
Глава миссии ОБСЕ в Албании Бернд Борхардт показал протестующим в Тиране демонстрантам средний палец, но после критики общественности и в СМИ извинился в соцсетях.
Жители района Астир албанской столицы проводят длительные протесты из-за сноса их домов при строительстве властями кольцевой объездной дороги. Свое несогласие с методами реализации инфраструктурного проекта они выражают под адресованным премьеру Эди Раме девизом "Рама вон!". Участники демонстраций сняли на видео и выложили в социальных сетях момент, когда проходящий мимо протестующих глава постоянной миссии ОБСЕ дважды сделал в их сторону оскорбительный жест со средним пальцем. Видео вызвало негодование СМИ и общественности, члены оппозиционной Демократической партии потребовали его отзыва.
"Я хотел бы искренне извиниться перед теми, кого мог вчера обидеть. Уважаю право албанцев мирно протестовать", — написал глава представительства в Twitter миссии ОБСЕ.
Борхардт является опытным германским дипломатом. С 2007 по 2010 был послом Германии в Тиране, в октябре 2016 года возглавил миссию ОБСЕ.
Ранее глава парламентской фракции правящей Социалистической партии премьера Таулант Бала заявил, что Албания не просто является членом ОБСЕ, но и будет председательствовать в организации в следующем году. Возмущенной поступком Борхардта оппозиции он указал на то, что "представители выражают позицию организаций и государств, которые их прислали".
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Комментарии
В мире , Демократическая партия США , ОБСЕ , Албания
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