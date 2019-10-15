Пока вы не уснули: Россия испытает ядерную триаду 

Зеленскому поставили ультиматум
«Движение сопротивления капитуляции» поставило ультиматум Владимиру Зеленскому. Об этом в ходе одной из уличных акций заявил лидер «Национального корпуса» Андрей Билецкий. Фрагмент его выступления опубликован на YouTube.
Поезд Киев — Москва: Украина сделала заявление
Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Киев не намерен прекращать железнодорожное сообщение с Россией, передаёт УНИАН.
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
shofar.fm
Экстрадиция из Израиля в США россиянина Алексея Буркова может негативно отразиться на судьбе израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в России на 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. Такое мнение выразил адвокат Иссахар Александр Тайц, передает РИА «Новости».
К москвичам обратились с предупреждением
В понедельник, 14 октября, активный циклон спровоцировал резкий скачок атмосферного давления в Москве, и в ближайшие дни скачки не прекратятся. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Сколько стоил России уход от доллара
Дедолларизация стоила России восемь миллиардов долларов, сообщают «Вести. Экономика» со ссылкой на подсчеты Bloomberg.
Россия испытает ядерную триаду
С 15 по 17 октября в России пройдут стратегические учения по управлению вооруженными силами «Гром-2019». Об этом сообщает Russia Today.
Россиянок приняли за проституток и депортировали
Скриншот
Туристок из России не пустили в Южную Корею — пограничники решили, что они проститутки. Об этом сообщает «Мэш».
США пытаются лишить Россию Северного морского пути
США в рамках новой «Северной доктрины» хотят лишить Россию права на Северный морской путь. Об этом заявил журналист Зоран Милошевич в материале для сербского издания «Печат».
«Врач»-педофил объявился под Москвой
Педофил представился врачом и надругался над школьницей в подмосковных Мытищах. Об этом во вторник, 15 октября, сообщает РЕН ТВ.
НТВ отреагировало на показ порно в эфире
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Телезрители из Новомичуринска жалуются, что не увидели порно на НТВ. Об этом, как сообщает РИА Новости, пошутила главный редактор канала Александра Кошарницкая.