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«Это уже жесть»: в Запорожье к передовой рекламе наркотиков привлекли Винни-Пуха 

Украина.ру 52 минуты назад
«Это жесть»: На Украине наркотики рекламирует Винни-Пух
Фото: EPA
В Запорожье жители Коммунарского района заметили в подъезде одного из домов объявление с рекламой наркотиков в новом формате. Фотография рекламной листовки была обнародована в Facebook-сообществе «ZaБор — Запорожье».
Объявление представляет собой красочную листовку с Винни-Пухом и QR-кодом, при сканировании которого пользователь попадает в Telegram-канал, где можно купить запрещенные вещества.
«Сегодня такая реклама была расклеена у нас на подъездах. Это уже жесть…» — подписала фото местная жительница.
Соцсети
Впрочем, на Украине запорожцы не стали первопроходцами в вопросе внедрения подобного типа рекламы наркотиков. Так, в июле тот же метод использовался в Мариуполе. Правда, лицом рекламы там был не Винни-Пух, а колумбийский наркобарон Пабло Эскобар.
Проблема распространения наркотиков на Украине стоит довольно остро. Так, по данным Нацполиции, в прошлом году правоохранители изъяли четыре тонны наркотических средств и психотропных веществ, приблизительная стоимость которых на черном рынке оценивается почти в 23 млрд гривен (57,84 млрд руб.).
При этом, согласно сведениям Минздрава Украины, в 2018 году было зафиксировано более 26 тыс. случаев передозировки наркотическими веществами. Всего из-за передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.
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Комментарии1
В мире , Пабло Эскобар , Минздрав РФ , Запорожье
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