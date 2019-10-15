«Это жесть»: На Украине наркотики рекламирует Винни-Пух

«Это уже жесть»: в Запорожье к передовой рекламе наркотиков привлекли Винни-Пуха

Запорожье жители Коммунарского района заметили в подъезде одного из домов объявление с рекламой наркотиков в новом формате. Фотография рекламной листовки была обнародована в Facebook-сообществе «ZaБор — Запорожье».

Объявление представляет собой красочную листовку с Винни-Пухом и QR-кодом, при сканировании которого пользователь попадает в Telegram-канал, где можно купить запрещенные вещества.

«Сегодня такая реклама была расклеена у нас на подъездах. Это уже жесть…» — подписала фото местная жительница.

Соцсети

Впрочем, на Украине запорожцы не стали первопроходцами в вопросе внедрения подобного типа рекламы наркотиков. Так, в июле тот же метод использовался в Мариуполе. Правда, лицом рекламы там был не Винни-Пух, а колумбийский наркобарон Пабло Эскобар

Проблема распространения наркотиков на Украине стоит довольно остро. Так, по данным Нацполиции, в прошлом году правоохранители изъяли четыре тонны наркотических средств и психотропных веществ, приблизительная стоимость которых на черном рынке оценивается почти в 23 млрд гривен (57,84 млрд руб.).