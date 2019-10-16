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Украинских депутатов будут лишать компенсаций за прогулы 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Украинских депутатов накажут за прогулы
Фото: РИА Новости
Парламент Украины на заседании в среду принял в целом закон, которым предлагается лишать депутатов Верховной рады материальных компенсаций в случае пропуска пленарных заседаний, такое решение поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Документ еще должен подписать президент Украины. Он вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования в официальной прессе, и вводится в действие с 1 числа месяца, следующего за месяцем его опубликования.
В пояснительной записке к документу отмечается, что действующим законом в обязанности депутата Рады входит присутствие и личное участие в пленарных заседаниях парламента Украины и его органов, а также в голосовании по вопросам, рассматриваемых Радой.
"В то же время ненадлежащее исполнение таких обязанностей народными депутатами Украины приводило к невозможности проведения заседаний комитетов Верховной рады Украины (из-за отсутствия кворума), недостаточности голосов при принятии решений Верховной радой", — говорится в документе.
Законом предлагается лишать материальных компенсаций за выполнение депутатских полномочий, если депутат на протяжении календарного месяца в течение одной очередной сессии без уважительных причин пропустил более 30% пленарных заседаний или более 50% заседаний комитета, в состав которого он входит.
В начале сентября парламент Украины направил президентский законопроект о внесении изменений в конституцию в части лишении депутатов мандатов за прогулы и неперсональное голосование на экспертизу в Конституционный суд страны.
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Комментарии
В мире , Конфликты , Украина , Верховная Рада
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