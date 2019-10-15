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Береговая охрана Марокко спасла более 300 мигрантов в Средиземном море 

РИА Новости 2 часа назад
У берегов Марокко спасли сотни мигрантов
Фото: Reuters
Береговая охрана Королевского морского флота Марокко спасла 329 нелегальных мигрантов в Средиземном море, сообщает агентство MAP со ссылкой на военный источник.
Согласно источнику, отряды береговой охраны спасли 10-13 октября в Средиземном море в общей сложности 329 нелегальных мигрантов, пытавшихся добраться до Европы на лодках. Отмечается, что среди спасенных мигрантов 49 женщин, а также много детей.
Источник подчеркнул, что большинство находившихся в лодках мигрантов являются выходцами из Африки к югу от Сахары. Он добавил, что спасенные мигранты получили необходимую медицинскую помощь и были доставлены в марокканские порты Танжер, аль-Хосейма, ан-Назур и Ксар эс-Сегир.
С начала года через Средиземное море в Испанию добрались почти 8 тысяч мигрантов, 137 погибли. Общее число мигрантов, которые пересекли Средиземное море на пути в Европу с 1 января по 1 мая, составило 16 806 человек, 410 погибли, свидетельствуют данные Международной организации по миграции.
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В мире , Марокко
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