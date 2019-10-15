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Южная Корея ждет от Москвы помощи в диалоге с КНДР 

РИА Новости 1 час назад
Сеул просит помощи у России
Фото: РИА Новости
Глава южнокорейского парламента Мун Хи Сан попросил спикера Совета Федерации Валентину Матвиенко содействовать налаживанию межпарламентских связей двух корейских государств и убедить КНДР в необходимости отказа от ядерного оружия, говорится в опубликованном во вторник сообщении Национального собрания Республики Корея.
Мун Хи Сан обратился с такой просьбой на встрече с Матвиенко в Белграде на сессии Межпарламентского союза.
В сообщении отмечается, что на 23-24 октября намечен визит в РФ делегации Верховного народного собрания КНДР и ее встреча с Матвиенко. В этой связи Южная Корея надеется, что Россия посодействует решению межкорейских проблем.
"Решительно дайте понять делегации Северной Кореи, что только ее денуклеаризация позволит всем остаться в выигрыше", — приводит пресс-служба парламента Южной Кореи обращение Мун Хи Сана к Матвиенко.
По его словам, только с денуклеаризацией станет возможно соединение как железных дорог Юга и Севера с Россией, так и создание газопровода из Сибири.
"Передайте, чтобы Северная Корея пошла на сотрудничество и обмены между парламентами Юга и Севера", — также приводятся слова спикера Национального собрания.
По данным его пресс-службы, Матвиенко со своей стороны заверила Мун Хи Сана, что Россия приложит усилия для продвижения трехстороннего сотрудничества с обоими корейскими государствами и надеется сыграть свою роль в активизации межпарламентских связей Юга и Севера.
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Комментарии
В мире , Валентина Матвиенко , Совет Федерации , КНДР , Москва
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