В Норвегии высказались о членстве Турции в НАТО

Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО

Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила о необходимости сохранить Турцию в рамках НАТО , несмотря на разногласия из-за турецкой операции в Сирии

"Я думаю, честно говоря, лучше, если Турцию будет в НАТО, а не вне альянса, лучше оставить ее в нашей семье. И мы разговорим друг с другом в семье. Это лучше, лучше разговаривать, чем молчать", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Она добавила, что страны ЕС дали Турции четкий сигнал, заявив накануне о прекращении новых поставок вооружений Анкаре.

В свою очередь, Меркель добавила, что обе страны, как и другие члены ЕС, продолжают с обеспокоенностью следить за операцией Турции. Она отметила необходимость возвращения к переговорам западных стран с Турцией.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.

* Запрещенная в России террористическая организация.