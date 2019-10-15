Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Норвегия считает необходимым сохранять Турцию в НАТО 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Норвегии высказались о членстве Турции в НАТО
Фото: Reuters
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг заявила о необходимости сохранить Турцию в рамках НАТО, несмотря на разногласия из-за турецкой операции в Сирии.
"Я думаю, честно говоря, лучше, если Турцию будет в НАТО, а не вне альянса, лучше оставить ее в нашей семье. И мы разговорим друг с другом в семье. Это лучше, лучше разговаривать, чем молчать", — заявила она на пресс-конференции по итогам переговорах с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Она добавила, что страны ЕС дали Турции четкий сигнал, заявив накануне о прекращении новых поставок вооружений Анкаре.
В свою очередь, Меркель добавила, что обе страны, как и другие члены ЕС, продолжают с обеспокоенностью следить за операцией Турции. Она отметила необходимость возвращения к переговорам западных стран с Турцией.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран. Позднее было объявлено о начале наземной части операции.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии1
В мире , Армия , Ближний Восток , Европа , Ангела Меркель , ЕС , Исламское государство , Рабочая партия Курдистана , НАТО , Норвегия , Сирия , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии1
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала2
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН5
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности63
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе34
Видео
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение