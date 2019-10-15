Италия заблокирует поставки оружия в Турцию

Рим работает над блокировкой действующих контрактов на поставки оружия в Турцию . Об этом сообщил министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо в парламенте.

Помимо приостановки будущих поставок оружия в Турцию, что будет закреплено в специальном декрете, мы начали процесс по пересмотру действующих контрактов, — цитирует Ди Майо ТАСС.

Заместитель главы МИД Италии Манлио Ди Стефано пояснил, что только в 2019 году объём заказов достиг €50 млн По его словам, сейчас идёт процесс приостановки действующих контрактов. Ранее подобная схема уже применялась к Саудовской Аравии , напомнил Ди Стефано.

За время нахождения у власти нашего правительства мы не продлили ни один контракт с Саудовской Аравией, — сказал он.

Ди Стефано напомнил, что такое решение было принято после обвинений в адрес Эр-Рияда за бомбардировки в Йемене. При этом по контрактам, заключённым до 2016 года, Рим выполняет свои обязательства.

Действия Анкары в Сирии осудил Вашингтон и пригрозил санкциями. Кроме этого, все европейские страны призвали турецкие власти к немедленному прекращению односторонних военных действий, которые грозят дестабилизацией ситуации в регионе. Великобритания также прекратила поставки оружия Анкаре.

Ранее стало известно о гибели турецкого военного при обстреле в районе города Манбидж, который взяла под контроль сирийская армия, писал News.ru.