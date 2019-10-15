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Более 40 рейсов отменили из аэропорта Барселоны 

РИА Новости 2 часа назад
Более 40 рейсов отменили из аэропорта Барселоны
Фото: CC BY 2.0 / Iberia Airlines /
По меньшей мере 45 рейсов отменены во вторник из барселонского аэропорта "Эль-Прат", где накануне произошли столкновения полиции с протестующими против решения Верховного суда Испании в отношении каталонских политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году, сообщает газета Periodico.
"В общей сложности 45 рейсов из 936 запланированных на вторник были отменены из-за того, что самолеты не смогли прибыть (в аэропорт) вчера", — говорится в сообщении издания.
По данным Periodico, на стойках регистрации в аэропорту наблюдаются очереди длиннее обычного, так как многие пассажиры, обеспокоенные событиями накануне, прибыли задолго до вылета их рейсов. Десяткам пассажирам пришлось провести ночь в аэропорту из-за отмены или переноса рейсов.
Как отмечается, во вторник сбоев в движении поездов в сторону и из аэропорта не наблюдается.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от 9 до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении, они приговорены к штрафу. После объявления приговора в Каталонии начались массовые акции протеста.
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Комментарии
В мире , Европа , Испания
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