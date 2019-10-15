Россию предупредили о ловушке США в Сирии

По мнению Жилина, террористы могут устроить на этой территории провокации под руководством американских военных.

«Фактически американцы умывают руки с данной территории. Но их инструкторы и военные советники неофициально продолжат консультировать террористов и снабжать их высокотехничным оружием», — заявил Жилин.

По его мнению, террористы могут получить беспилотники для атаки российских баз. Жилин добавил, что эту «систему скрытых военных провокаций» Пентагон сможет использовать не только против России, но и против Турции, начавшей в Сирии свою операцию.

Как сообщал «Рамблер», США и Россия договорились о смене контроля над Манбиджем. Днем 15 октября международная коалиция во главе с США начала выводить войска с севера Сирии и покинула Манбидж.

Произошло это на фоне операции, начатой Турцией. 9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые в Турции признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.