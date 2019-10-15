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Россию предупредили о ловушке США в Сирии 

Рамблер + ещё 22 1 час назад
Россию предупредили о ловушке США в Сирии
Фото: Reuters
Военный обозреватель, полковник запаса Александр Жилин назвал передачу контроля над сирийским Манбиджем от США к России ловушкой для Москвы. Об этом сообщает «Ура.ру».
По мнению Жилина, террористы могут устроить на этой территории провокации под руководством американских военных.
«Фактически американцы умывают руки с данной территории. Но их инструкторы и военные советники неофициально продолжат консультировать террористов и снабжать их высокотехничным оружием», — заявил Жилин.
По его мнению, террористы могут получить беспилотники для атаки российских баз. Жилин добавил, что эту «систему скрытых военных провокаций» Пентагон сможет использовать не только против России, но и против Турции, начавшей в Сирии свою операцию.
Как сообщал «Рамблер», США и Россия договорились о смене контроля над Манбиджем. Днем 15 октября международная коалиция во главе с США начала выводить войска с севера Сирии и покинула Манбидж.
Произошло это на фоне операции, начатой Турцией. 9 октября турецкая армия при поддержке сирийской оппозиции начала наступление на приграничные курдские области. В Анкаре считают, что сирийские курды связаны с турецкими курдскими организациями, которые в Турции признаны террористическими. В ночь на 14 октября руководители курдов обратились за помощью к сирийскому правительству, а посредником на переговорах выступила Россия.
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Комментарии
В мире , Александр Жилин , Пентагон , Москва , Сирия , США
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