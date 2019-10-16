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Соглашение с Британией о Brexit может быть принято 17 октября 

News.ru + ещё 12 2 часа назад
Названа возможная дата соглашения о Brexit
Фото: globallookpress.com
Соглашение с Великобританией о Brexit может быть принято в четверг, 17 октября, заявил глава Европейского совета Дональд Туск.
Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями, — сказал Туск в эфире польского телеканала TVN.
Однако он не исключил неожиданностей со стороны Лондона, заявив, что с британскими партнёрами «всё возможно».
Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании, — подчеркнул политик.
Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку. Причина — опасения из-за выхода страны из Евросоюза без сделки. Заявление об уходе могут написать министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит, министр юстиции Роберт Бакленд, министр здравоохранения Мэттью Хэнкок и генеральный прокурор Чарльз Джеффри Кокс.
Как ранее писал News.ru, Великобритания направила в Евросоюз проект политической декларации к соглашению о Brexit и ждёт ответа Брюсселя.
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Комментарии
В мире , Джулиан Смит , Дональд Туск , Роберт Бакленд , ЕС , Европейский совет , Великобритания
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