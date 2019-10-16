Названа возможная дата соглашения о Brexit

Соглашение с Британией о Brexit может быть принято 17 октября

Через 7-8 часов все станет ясно. Я рассчитываю получить текст до полудня, чтобы страны-члены могли ознакомиться с его деталями, — сказал Туск в эфире польского телеканала TVN.

Однако он не исключил неожиданностей со стороны Лондона, заявив, что с британскими партнёрами «всё возможно».

Теоретически завтра мы могли бы принять это соглашение с Великобританией и избежать хаоса, связанного с неконтролируемым выходом Великобритании, — подчеркнул политик.

Пять министров британского правительства готовы уйти в отставку. Причина — опасения из-за выхода страны из Евросоюза без сделки. Заявление об уходе могут написать министр культуры Ники Морган, министр по делам Северной Ирландии Джулиан Смит , министр юстиции Роберт Бакленд , министр здравоохранения Мэттью Хэнкок и генеральный прокурор Чарльз Джеффри Кокс.

Как ранее писал News.ru, Великобритания направила в Евросоюз проект политической декларации к соглашению о Brexit и ждёт ответа Брюсселя.