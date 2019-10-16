Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Адвоката Трампа уличили в связи с обвиняемым юристом 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Адвоката Трампа уличили в связи с обвиняемым юристом
Фото: EPA
Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани получил $500 тысяч за выполнение работы для компании, соучредителем которой является украинско-американский бизнесмен, арестованный по обвинению в финансировании избирательной кампании, сообщает Reuters.
Бизнесмен Лев Парнас якобы является близким партнером Джулиани и участвовал в расследовании в отношении Джо Байдена, который является конкурентом Трампа на выборах 2020 года.
По словам Джулиани, его наняли для юридической консультации по вопросам мошенничества.
Федеральные прокуроры "изучают взаимодействие" Джулиани с Парнасом.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Газета.Ru: последние новости
У Зеленского упал рейтинг на Украине У Зеленского упал рейтинг на Украине Байден отрицает конфликт интересов между его госслужбой и работой сына на Украине Байден отрицает конфликт интересов между его госслужбой и работой сына на Украине Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера" Глава МИД Украины рассказал об альтернативе "формуле Штайнмайера"
В мире , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Reuters , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России
Смогли убедить: В ООН встали на сторону России103
Сдадут по заявлению: Россиян спасут от пьяниц
Сдадут по заявлению: Россиян спасут от пьяниц168
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы
«Несерьезный аргумент»: РФ раскритиковала США за визы3
«Подлизывается к Трампу»: Зеленский теряет популярность
«Подлизывается к Трампу»: Зеленский теряет популярность5
«Война будет продолжаться»: Россия о требованиях Киева
«Война будет продолжаться»: Россия о требованиях Киева7
Видео
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
01:06
NASA прервали прямой эфир из-за смерти Леонова
Происшествия
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
00:36
Дерзкое ограбление в Москве записал видеорегистратор
Происшествия
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
00:56
Пока вы не уснули: РФ могут лишить Северного морского пути
В мире
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
06:16
Патриарх увидел греховность в идее либерализма
Общество
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
03:59
ЧП в Афганистане: разбился вертолет с людьми на борту
Происшествия
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
01:28
ЧП в Бразилии: рухнул жилой семиэтажный дом
Происшествия В мире
Военные США непристойно отозвались о России
00:24
Военные США непристойно отозвались о России
Армия Войска
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
00:26
Плохо учились: педагог избивала детей на уроках
Общество
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
00:24
Драка россиян за продукты с помойки попала на видео
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение