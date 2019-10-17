Трамп переложил на Россию борьбу с террористами в Сирии

Дональд Трамп уверен в безопасности ядерного оружия, размещенного на базе Инджирлик в Турции . Об этом он заверил журналистов, подчеркнув, что Турция — член НАТО , так что беспокоиться точно не стоит.

Правда, газета New York Times не разделяет такой оценки. Ранее там появилась публикация о том, что Белый дом изучал варианты вывоза ядерного оружия с базы без лишнего шума, поскольку оставлять его там после начала турецкой операции в Сирии опасно. Дополнительное напряжение могут вызывать и санкции, которые скорее всего повлекут за собой ответные меры и ухудшение отношений.

Трамп также заявил, что те, кто остался в регионе, смогут разобраться с террористами лучше, чем США. "Каждый игрок там ненавидит ИГИЛ (запрещена в РФ) — все, с кем мы разговаривали, — цитирует Трампа телеканал "Россия 24". — Сирия ненавидит их больше нас, Россия — больше нас. Мы были там и сражались с террористами, но и они там тоже сражаются с ними. И они могут с этим разобраться".

На Россию Дональд Трамп переложил не только задачу разобраться с террористами, но и поддержку курдских формирований, которых американские союзники бросили. Он отметил: "Если Россия будет помогать защищать курдов — это будет хорошее дело". При этом сам Трамп тут же сравнил Рабочую партию Курдистана с террористами, заявив, что она, пожалуй, даже хуже запрещенной группировки ИГИЛ.