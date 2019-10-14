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Трамп заявил, что вывел американские войска из Сирии 

Парламентская газета 1 час назад
Трамп заявил о разгроме исламистов
Фото: РИА Новости
Президент США Дональд Трамп заявил, что «разгромил» запрещённую в России террористическую группировку «Исламское государство» и «в основном» вывел американские войска из Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Я разгромил 100% халифат ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) и после этого в основном вывел наши войска из Сирии», — написал он на своей странице в Twitter.
Он заявил, что «пусть Сирия и [президент республики Башар] Асад защищают Турцию и сражаются с Турцией за свою землю».
«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — сказал глава Белого дома.
Трамп заявил, что любой, кто хочет помочь Дамаску в защите курдов, его «устраивает».
Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Сирией о размещении войск арабской республики на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск.
Как сообщил сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на севере-востоке САР Абед Хамад аль-Мехбаш, заключённое между курдами и официальным Дамаском соглашение является исключительно военным. По его словам, оно не подразумевает размещение армии внутри городов.
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Комментарии2
В мире , Дональд Трамп , Исламское государство , Сирия , США
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