Трамп заявил о разгроме исламистов

Трамп заявил, что вывел американские войска из Сирии

«Я разгромил 100% халифат ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ) и после этого в основном вывел наши войска из Сирии», — написал он на своей странице в Twitter.

Он заявил, что «пусть Сирия и [президент республики Башар] Асад защищают Турцию и сражаются с Турцией за свою землю».

«Я сказал своим генералам: почему мы должны воевать за Сирию и Асада, чтобы защищать землю нашего врага?» — сказал глава Белого дома.

Трамп заявил, что любой, кто хочет помочь Дамаску в защите курдов, его «устраивает».

Ранее сирийские курды заявили о достижении соглашения с Сирией о размещении войск арабской республики на всей границе с Турцией для отражения атаки турецких войск.

Как сообщил сопредседатель Исполнительного совета автономной администрации территорий на севере-востоке САР Абед Хамад аль-Мехбаш, заключённое между курдами и официальным Дамаском соглашение является исключительно военным. По его словам, оно не подразумевает размещение армии внутри городов.