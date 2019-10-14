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Комиссия ООН по авиаударам планирует направиться в Сирию в ближайшее время 

РИА Новости 1 час назад
Комиссия ООН по авиаударам вскоре отправится в Сирию
Фото: Reuters
Комиссия ООН по расследованию авиаударов по гуманитарным объектам намерена поехать в Сирию в скором времени, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
"Как вы знаете, генеральным секретарем была создана комиссия по расследованию, чтобы изучать разрушение медучреждений, финансируемых и поддерживаемых ООН. Комиссия по расследованию видела сообщение из New York Times, их работа ведется, сейчас они занимаются чем-то вроде предварительного анализа, и они планируют поехать в регион достаточно скоро", — заявил представитель генсека.
Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения New York Times об ударах ВКС РФ по больницам в Сирии, подчеркнув, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.
В сентябре генсек ООН Антониу Гутерреш объявил состав комиссии по расследованию воздушных атак на объекты гражданской инфраструктуры в Идлибе. Запрос на проведение такого расследования ранее направили 10 стран Совета Безопасности (Великобритания, Франция, США, Германия, Бельгия, Перу, Польша, Кувейт, Доминиканская Республика, Индонезия). Комиссия была создана после того, как ряд западных стран обвинил сирийские власти и российских военных в ударах по больницам в Идлибе. Москва эти обвинения отвергает.
В МИД РФ назвали решение генсека ООН провокационным. Кроме того, там поставили под сомнение наличие у генсека полномочий о принятии таких решений без санкции всего Совета Безопасности. В то же время постпред РФ при организации Василий Небензя уже заявлял, что Москва предоставит ООН всю необходимую информацию по инцидентам в Идлибе.
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Комментарии
В мире , Политика , Антониу Гутерреш , Василий Небензя , Игорь Конашенков , Стефан Дюжаррик , Министерство обороны , МИД , ООН , New York Times , Сирия
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