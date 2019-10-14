Эксперт оценил шансы Грузии на вступление в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушёл от прямого ответа на вопрос заместителя главы словенской делегации в ПА Матея Тонина о том, когда Грузия сможет войти в альянс.

«За последние два года мы доказали, что дверь в альянс остается открытой. Мы также четко заявляем на различных саммитах НАТО, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса», — цитирует Столтенберга Первый канал Грузинского телевидения.

Главным препятствием для Тбилиси на пути к полноправному членству в НАТО остаётся неразрешённый территориальный конфликт, напомнил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош . Однако исключать подвижек в сторону выдачи Грузии «дорожной карты» нельзя.

«Важнейшим критерием вхождения в НАТО является отсутствие территориальных споров с соседними странами. Как известно, территориальные претензии Грузии к республикам — Абхазии и Южной Осетии — не сняты. Тем не менее, Грузия пытается добиться исключения для себя натовского правила. И есть сигналы, что на предстоящем в декабре саммите совета НАТО и Грузия, и Украина могут выступить с просьбами или требованиями предоставить им план действий по подготовке к вступлению в НАТО. Это важный документ, который собственно ставит страну, которой его предоставят, на рельсы, ведущие к членству в НАТО. Поэтому такое развитие событий исключить нельзя. Как для Грузии, так и для Украины», — заметил Бартош.

Однако в альянсе есть и противники таких шагов, добавил эксперт. Часть членов НАТО понимает всю серьёзность ситуации, когда Тбилиси получит заветную путёвку в Североатлантический альянс.

«Далеко не все страны-члены альянса готовы поддержать такие поползновения со стороны Грузии и Украины. Прежде всего, речь идёт о Франции, которая считает, что это подорвёт и без того шаткие отношения между НАТО и Россией. Реакция России, естественно, будет жёсткой. Есть целый ряд факторов, которые вряд ли будут способствовать гладкому прохождению в НАТО вопроса о расширении», — заключил Бартош.