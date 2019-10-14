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Эксперт оценил шансы Грузии на вступление в НАТО 

Национальная Служба Новостей 31 минуту назад
Эксперт оценил шансы Грузии на вступление в НАТО
Фото: РИА Новости
Член-корреспондент Академии военных наук РФ рассказал НСН о факторах, влияющих на процесс вступления Тбилиси в альянс.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг ушёл от прямого ответа на вопрос заместителя главы словенской делегации в ПА Матея Тонина о том, когда Грузия сможет войти в альянс.
«За последние два года мы доказали, что дверь в альянс остается открытой. Мы также четко заявляем на различных саммитах НАТО, что Грузия станет членом НАТО, хотя у нас нет временных рамок для этого процесса», — цитирует Столтенберга Первый канал Грузинского телевидения.
Главным препятствием для Тбилиси на пути к полноправному членству в НАТО остаётся неразрешённый территориальный конфликт, напомнил в эфире НСН член-корреспондент Академии военных наук РФ Александр Бартош. Однако исключать подвижек в сторону выдачи Грузии «дорожной карты» нельзя.
«Важнейшим критерием вхождения в НАТО является отсутствие территориальных споров с соседними странами. Как известно, территориальные претензии Грузии к республикам — Абхазии и Южной Осетии — не сняты. Тем не менее, Грузия пытается добиться исключения для себя натовского правила. И есть сигналы, что на предстоящем в декабре саммите совета НАТО и Грузия, и Украина могут выступить с просьбами или требованиями предоставить им план действий по подготовке к вступлению в НАТО. Это важный документ, который собственно ставит страну, которой его предоставят, на рельсы, ведущие к членству в НАТО. Поэтому такое развитие событий исключить нельзя. Как для Грузии, так и для Украины», — заметил Бартош.
Однако в альянсе есть и противники таких шагов, добавил эксперт. Часть членов НАТО понимает всю серьёзность ситуации, когда Тбилиси получит заветную путёвку в Североатлантический альянс.
«Далеко не все страны-члены альянса готовы поддержать такие поползновения со стороны Грузии и Украины. Прежде всего, речь идёт о Франции, которая считает, что это подорвёт и без того шаткие отношения между НАТО и Россией. Реакция России, естественно, будет жёсткой. Есть целый ряд факторов, которые вряд ли будут способствовать гладкому прохождению в НАТО вопроса о расширении», — заключил Бартош.
Напомним, в 2008 году, после вооруженного конфликта Абхазия и Южная Осетия получили независимость от Грузии, которую признали Россия и некоторые другие страны. Другие же государства, в том числе и Тбилиси, не признают их самостоятельность. В начале сентября бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен высказал мнение, что Грузия должна рассмотреть такой поворот как — вступление в альянс без Абхазии и Южной Осетии.
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Комментарии
В мире , Кавказ , Йенс Столтенберг , Александр Бартош , Андерс Расмуссен , Академия военных наук , НАТО , Грузия , Тбилиси
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