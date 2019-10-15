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В Барселоне начались беспорядки у представительства правительства Испании 

РИА Новости + ещё 18 1 час назад
В центре Барселоны начались беспорядки
Фото: РИА Новости
Столкновения начались между протестующими и стражами правопорядка у здания представительства правительства Испании в Каталонии в центре Барселоны.
Митингующие забрасывают полицию бутылками, петардами и другими предметами, они попытались прорваться к зданию, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas. Полиция пытается оттеснить протестующих.
Общественная организация "Каталонская национальная ассамблея" призвала во вторник вечером провести акции протестов перед зданиями представительств правительства в Таррагоне, Лериде, Барселоне и Жироне.
Газета Vanguardia передает, что происходят столкновения между силами правопорядка и митингующими в Лериде. Судя по кадрам, которые транслирует телеканал 24 Horas, в митинге в Жироне принимают участие несколько тысяч человек, пока он проходит спокойно.
Акции протеста в Каталонии начались в понедельник, после того как Верховный суд вынес приговор каталонским политикам в связи с их причастностью к проведению незаконного референдума о независимости в 2017 году. В результате беспорядков, эпицентром которых стал аэропорт Барселоны, в понедельник пострадал 131 протестующий и около 70 стражей правопорядка.
В течение двух последних дней радикалы перекрывают дороги и железнодорожные пути в различных регионах автономного сообщества. Во вторник по крайней мере на двух трассах происходили столкновения между радикалами и полицией. До сих пор остаются заблокированы семь дорог.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении, они приговорены к штрафу.
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Комментарии
В мире , Другое , Испания , Каталония
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