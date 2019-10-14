Елизавета II подтвердила дату выхода Британии из ЕС

Королева Елизавета II подтвердила дату выхода Великобритании из Евросоюза

Брексит пройдет 31 октября 2019 года, тогда правительство Великобритании выберет новую схему сотрудничества. Елизавета II отметила, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.