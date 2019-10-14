Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Королева Елизавета II подтвердила дату выхода Великобритании из Евросоюза 

ИА «Сусанин» 3 часа назад
Елизавета II подтвердила дату выхода Британии из ЕС
Фото: Википедия
Лондон. Великобритания. Королева Великобритании Елизавета II объявила дату выхода страны из Евросоюза. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на РИА Новости.
Брексит пройдет 31 октября 2019 года, тогда правительство Великобритании выберет новую схему сотрудничества. Елизавета II отметила, в основе нового соглашения будут принципы свободной торговли и взаимовыгодного сотрудничества.
«Мои министры введут новые режимы (регулирования) для рыболовецкой отрасли, сельского хозяйства и торговли, используя все возможности, открывающиеся для нас после выхода из Евросоюза», — сказала королева.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
ИА «Сусанин»: последние новости
До 13 лет тюрьмы дали 9 каталонским лидерам референдума о независимости До 13 лет тюрьмы дали 9 каталонским лидерам референдума о независимости «Русских витязей» не будет: в Ижевск прилетит пилотажная группа «Соколы России» «Русских витязей» не будет: в Ижевск прилетит пилотажная группа «Соколы России» Звезду К-роp Солли нашли мертвой Звезду К-роp Солли нашли мертвой
В мире , Елизавета II , ЕС , Газета.Ru , РИА Новости , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум12
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты58
Россиян испугали жертвоприношения на улицах
Россиян испугали жертвоприношения на улицах31
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды25
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье
«Вы просто ***»: зрители НТВ уличили канал во вранье159
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
На рукопожатие к Путину собралась очередь
00:31
На рукопожатие к Путину собралась очередь
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение