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Опрос: рейтинг Зеленского начал падать 

RT на русском + ещё 3 1 час назад
Рейтинг Зеленского начал падать
Фото: РИА Новости
Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты опроса, свидетельствующие о падении рейтинга президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что положительно деятельность Зеленского в октябре оценили 66% опрошенных против 73% в сентябре.
Также упал уровень одобрения у премьер-министра Украины Алексея Гончарука (с 17% до 10%) и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова (с 33% до 27%).
Вместе с этим незначительно повысился рейтинг у лидера партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрия Бойко (с 20% до 24%) и главы партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко (с 19% до 20%).
Поддержка главы партии «Европейская солидарность» и экс-президента Украины Петра Порошенко при этом снизилась на 1% — с 12% в сентябре до 11% в октябре.
Ранее социологическая группа «Рейтинг» опубликовала результаты опроса, которые показали, что 73% украинцев против снятия моратория на продажу земли.
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Комментарии1
В мире , Украина , Юрий Бойко , Юлия Тимошенко , Алексей Гончарук , Петр Порошенко , Владимир Зеленский , Дмитрий Разумков , Верховная Рада
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