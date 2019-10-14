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В ООН сообщили о 160 тысячах переселенцах из-за турецкой операции в Сирии 

Rambler News Service 43 минуты назад
Мирные жители бегут из Сирии из-за военной операции
Фото: РИА Новости
Турецкая операция на севере Сирии уже привела к многочисленным жертвам среди мирного населения и вынужденному переселению 160 тысяч мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш) серьезно обеспокоен военными действиями на северо-востоке Сирии, которые, как сообщается, уже привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и перемещению по меньшей мере 160 тысяч гражданских лиц», — приводит его слова пресс-служба ООН.
В ООН призывают к максимальной сдержанности и подчеркивают, что любая военная операция должна полностью уважать международное право, включая устав ООН и международное гуманитарное право. В организации напомнили, что в соответствии с гуманитарным правом к беженцам внутри страны, в том числе на севере, должен быть обеспечен доступ гуманитарных организаций, включая ООН.
Кроме того, генсек организации выразил серьезную обеспокоенность тем, что военная операция Турции может привести к непреднамеренному освобождению лиц, связанных с (запрещенной в России) террористической группировкой ИГ, «со всеми вытекающими последствиями».
Ранее министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что курдские отряды народной самообороны (YPG) освободили тюрьму, где содержались бойцы ИГ в той части Сирии, где Турция начала операцию. По словам министра, в ходе операции турецкие войска дошли только до этой тюрьмы, сообщал Reuters. До этого агентство сообщало, что турецкие СМИ передали кадры освобожденной боевиками YPG тюрьмы в поселении Тель-Абьяд, недалеко от границы с Турцией. На кадрах видно, как турецкие солдаты бродят по пустому зданию.
Военная операция Турции в Сирии под названием «Источник мира» стартовала 9 октября. США и Европейский союз раскритиковали проведение военной операции в Сирии. В частности, американский президент Дональд Трамп объявил, что США не поддерживают ее и «дали ей понять, что вторжение было плохой идеей». Кроме того, он пообещал ударить по Анкаре экономически, если она начнет «играть не по правилам» в Сирии.
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Комментарии
В мире , Армия , Африка , Ближний Восток , Хулуси Акар , Антониу Гутерреш , Дональд Трамп , Стефан Дюжаррик , ЕС , ООН , Исламское государство , Reuters , Сирия
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