Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды 

Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции
Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Поклонская ответила преемнице Меркель о Крыме
Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала заявление главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о Крыме.
Войска США в Сирии попали в ловушку
Военные США попали в ловушку в Сирии. Об этом Fox News заявил глава американского Министерства обороны Марк Эспер.
Роструд напомнил о двойной оплате работы
Работодатель обязан оплатить работу в праздничный день по двойной ставке или дать дополнительный день отдыха. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА Новости.
Военных США поздравили российским «убийцей авианосцев»
globallookpress.com
Конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». На это обратил внимание замредактора Politico Дэйв Браун в своем twitter.
В России возродят поезда-призраки
Перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» может стать ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.
Серийный насильник оказался бывшим сотрудником МВД
Житель города Стрежевой Томской области, задержанный по делу о серии изнасилований, ранее работал в милиции. Об этом сообщает Tvtomsk.ru со ссылкой на собственный источник.
Европа потребовала срочно достроить "Северный поток—2"
Европейские эксперты потребовали достроить «Северный поток-2», полагая, что он поможет остановить растущий дефицит газа в странах Старого Света, сообщает РИА Новости. Впрочем, специалисты признают, что даже российский газопровод не сможет решить проблему до конца.
Чемпионку мира по боксу избили в Подмосковье
На двукратную чемпионку мира и призера Олимпиады Софью Очигаву набросился сосед, угрожая ножом, он избил спортсменку. Об этом сообщает сегодня РЕН ТВ.