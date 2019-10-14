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Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды 

Рамблер 1 час назад

Кремль оценил возможность военного конфликта РФ и Турции

Российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Поклонская ответила преемнице Меркель о Крыме

Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская в своем Telegram-канале раскритиковала заявление главы Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр о Крыме.

Войска США в Сирии попали в ловушку

Военные США попали в ловушку в Сирии. Об этом Fox News заявил глава американского Министерства обороны Марк Эспер.

Роструд напомнил о двойной оплате работы

Работодатель обязан оплатить работу в праздничный день по двойной ставке или дать дополнительный день отдыха. Об этом со ссылкой на Роструд сообщает РИА Новости.

Военных США поздравили российским «убийцей авианосцев»

globallookpress.com
Конгрессмен-республиканец Брайан Маст поздравил ВМС США с годовщиной основания, сопроводив пост фотографией российского ракетного крейсера «Петр Великий». На это обратил внимание замредактора Politico Дэйв Браун в своем twitter.

В России возродят поезда-призраки

Перезапуск проекта боевого железнодорожного ракетного комплекса (БЖРК) «Баргузин» может стать ответом России на выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Авиасообщение с Украиной: Россия приняла решение

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Москва ответит положительно на восстановление авиасообщения между Россией и Украиной, если Киев выступит с такой инициативой.

Серийный насильник оказался бывшим сотрудником МВД

Житель города Стрежевой Томской области, задержанный по делу о серии изнасилований, ранее работал в милиции. Об этом сообщает Tvtomsk.ru со ссылкой на собственный источник.

Европа потребовала срочно достроить "Северный поток—2"

Европейские эксперты потребовали достроить «Северный поток-2», полагая, что он поможет остановить растущий дефицит газа в странах Старого Света, сообщает РИА Новости. Впрочем, специалисты признают, что даже российский газопровод не сможет решить проблему до конца.

Чемпионку мира по боксу избили в Подмосковье

На двукратную чемпионку мира и призера Олимпиады Софью Очигаву набросился сосед, угрожая ножом, он избил спортсменку. Об этом сообщает сегодня РЕН ТВ.
Комментарии24
В мире , Видео , Марк Эспер , Игорь Коротченко , Валентина Матвиенко , Дмитрий Песков , Наталья Поклонская , Софья Очигава , Госдума , Совет Федерации , СКР , Роструд , МВД , Журнал "Национальная оборона" , РИА Новости , Fox News , ИТАР-ТАСС , Reuters , Республика Крым , Сирия , Турция
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