«Это недопустимо»: Клинтон защитила Меган Маркл

«Это недопустимо»: Хиллари Клинтон вступилась за угнетаемую СМИ Меган Маркл

Экс-кандидат в президенты США и ее дочь Челси дали интервью, в котором высказали поддержку жене принца Гарри . Недавно стало известно, что герцог Сассекский принял решение вступить в борьбу со СМИ, которые зачастили с нападками на его супругу.

William T Wade Jr

Госсекретарь США Хиллари Клинтон вступилась за герцогиню. Она признала, что Маркл — сильная и бесстрашная женщина. При этом бывшая первая леди Америки уверена, что причина необъявленной войны таблоидов против Меган кроется в расовых предрассудках. Она добавила, что если это действительно так, то это «позор». Клинтон также назвала себя поклонницей Меган.

PPE/FACE TO FACE

39-летняя дочь Клинтон Челси также высказалась в поддержку Маркл. Она предположила, что причина травли супруги принца Гарри в прессе — в ее общественной деятельности. При этом дочь Билла Клинтона уверяет, что испытывает чувство благодарности к Меган за ее деятельность.

Напомним, недавно принц Гарри объявил войну прессе после ряда публикаций в британских таблоидах, направленных против его супруги. Он напомнил, что его мать также становилась жертвой нападок со стороны СМИ, и он не допустит такой же участи для своей жены.