В ЕС оценили план Киева по Донбассу

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В ЕС поддержали план Киева по урегулированию конфликта в Донбассе 

RT на русском + ещё 6 43 минуты назад
Глава МИД Украины Вадим Пристайко представил на встрече с европейскими министрами удовлетворительную картину планов относительно решения конфликта в Донбассе. Об этом заявила глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.
«Мы увидели от него достаточно всеобъемлющую, и я бы даже сказала, удовлетворительную картину планов, которые есть у правительства и администрации по реформам и относительно того, как решать конфликт на востоке Украины», — сказал дипломат на пресс-конференции.
По её словам, в Европейском союзе видят «некоторое позитивное развитие» в этой сфере и желают поддержать этот процесс.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что у Киева есть план Б по урегулированию конфликта в Донбассе.
11 октября представитель ЕС отметил прогресс в реализации Минских соглашений, но заявил о желании услышать оценку ситуации от Пристайко.
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В мире , Видео , Европа , Украина , Вадим Пристайко , Владимир Зеленский , Федерика Могерини , МИД , ЕС , Киев
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