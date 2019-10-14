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Митингующие каталонцы блокируют дороги и призывают занять аэропорт 

РИА Новости 2 часа назад
Митингующие каталонцы блокируют дороги Барселоны
Фото: Reuters
Сторонники независимости Каталонии блокируют дороги, железнодорожные пути и призывают занять аэропорт в Барселоне.
Акции протеста во многих городах автономного сообщества начались после объявления приговора двенадцати каталонским политикам, признанным виновными в связи с проведением незаконного референдума о независимости в 2017 году.
Митинг, на котором собрались, по данным правоохранительных органов Барселоны, 25 тысяч человек, проходит на площади Каталония в центре Барселоны. Около шести тысяч человек проводят акцию перед знанием представительства женералитета в Жироне.
Радикальная организация "Демократическое цунами" призывает в социальных сетях занять барселонский аэропорт. Сотрудники правопорядка усилили контроль на входе и проверяют документы у пассажиров, свидетельствуют кадры, которые транслирует телеканал 24 Horas. Железнодорожная компания Renfe приостановила движение поездов до аэропорта Барселоны после того, как радикальные сторонники движения за независимость призвали его занять, передает газета Periodico.
Митингующие по призыву радикальной организации "Комитеты защиты республики" также перекрыли железнодорожные пути пригородного сообщения в провинции Жирона. Как сообщает агентство Europa Press, движение поездов в районе муниципалитета Сельра было возобновлено через сорок минут. Кроме того, радикалы перекрывают дороги в различных частях автономного сообщества.
В понедельник Верховный суд Испании вынес приговоры в отношении 12 политиков, причастных к проведению незаконного референдума о независимости и дальнейшему провозглашению независимости региональным парламентом в 2017 году. Девять политиков признаны виновными в мятеже, они приговорены к срокам от девяти до 13 лет заключения. Еще трое — в неподчинении и приговорены к штрафу.
И.о. председателя правительства Испании Педро Санчес заявил, что власти страны уважают вынесенный Верховным судом приговор, а также, что судебный процесс был проведен "с максимальными гарантиями и абсолютно прозрачно". Глава женералитета Ким Торра назвал приговор "несправедливым и недемократичным" и призвал амнистировать осужденных.
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В мире , Педро Санчес , Ким Торра , Каталония
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