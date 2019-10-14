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Стало известно, чем угощали российскую делегацию на приеме в Эр-Рияде 

РИА Новости 2 часа назад
СМИ узнали, чем угощали российскую делегацию в Эр-Рияде
Фото: РИА Новости
Российскую делегацию на приеме от имени короля Саудовской Аравии в честь государственного визита президента РФ Владимира Путина угощали саудовскими закусками, куриной грудкой и филе говядины, передаёт корреспондент РИА Новости.
В меню — ассорти холодных и горячих закусок; домашняя соленая сёмга с зеленой спаржей под бальзамическим соусом; куриная грудка, фаршированная овощами, с шафраном и куркумой; филе говядины Вагю с мини-морковью и запеченным картофелем под апельсиновым соусом.
Кроме того, гостям подали ассорти саудовских закусок, шоколадный мусс с хрустящей нугой, манговым пюре и малиновым мороженым, а также ассорти из фруктов.
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В мире , Политика , Владимир Путин , РИА Новости , Саудовская Аравия , Эр-Рияд
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