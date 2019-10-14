ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии

Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.

«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении.

ЕС заявили о срочной необходимости усилий международного сообщества, в том числе в Совбезе ООН , для прекращения односторонних военных действий Турции.

Также страны ЕС договорились о координации политики по поставкам оружия Анкаре.

«Соответствующая рабочая группа Совета соберётся позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу», — заявили в ЕС.