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ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии 

RT на русском 1 час назад
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
Фото: РИА Новости
Совет Европейского союза призвал Турцию прекратить операцию «Источник мира», которую Анкара проводит на северо-востоке Сирии, и вывести свои войска.
Заявление опубликовано на сайте Европейской службы внешних связей.
«Совет вновь настоятельно призывает Турцию прекратить односторонние военные действия на северо-востоке Сирии и вывести свои войска», — указано в сообщении.
В ЕС заявили о срочной необходимости усилий международного сообщества, в том числе в Совбезе ООН, для прекращения односторонних военных действий Турции.
Также страны ЕС договорились о координации политики по поставкам оружия Анкаре.
«Соответствующая рабочая группа Совета соберётся позднее на этой неделе для координации и рассмотрения позиций государств-членов по этому вопросу», — заявили в ЕС.
Ранее министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс заявил, что европейские страны 14 октября планируют обсудить вопрос введения оружейного эмбарго на поставку оружия турецкой стороне.
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В мире , Дидье Рейндерс , ЕС , Совбез ООН , Совет Европы , Анкара , Сирия , Турция
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