Столтенберг высказался о новой гонке вооружений

Столтенберг: НАТО не хочет начинать новую гонку вооружений с Россией

НАТО готова к диалогу с Россией по вопросу контроля над вооружениями, не хочет начинать новую гонку вооружений, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг , выступая в понедельник на 65-й парламентской сессии североатлантического альянса в Лондоне.

По его словам, НАТО обеспокоена тем, что Россия нарушила Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), разработав и разместив в Европе ракеты средней дальности. Однако предпринимать зеркальные действия альянс не намерен.

"НАТО не намерена размещать в Европе ядерные ракеты наземного базирования. Мы не хотим начинать новую гонку вооружений, мы остаемся открытыми для конструктивного диалога с Россией и сохраняем приверженность эффективному контролю над вооружениями, сокращению арсеналов и нераспространению" — отметил он.