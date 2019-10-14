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В Киеве стартовал марш украинских националистов 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
В Киеве стартовал марш националистов
Фото: РИА Новости
Украинские националисты в понедельник проводят в центре Киева марш по случаю годовщины создания "Украинской повстанческой армии"* (УПА*), передает корреспондент РИА Новости.
В понедельник в стране отмечают День защитника Украины. В этот день, кроме шествия националистов, также пройдет акция "Нет капитуляции" против применения "формулы Штайнмайера", определяющей порядок вступления в силу закона об особом статусе Донбасса.
Участники марша собрались в парке Шевченко около 13.00 мск. Они держали флаги украинских националистических партий и организаций, в том числе партии "Свобода", "Национальный корпус" (создан на базе нацбатальона "Азов", против которого в РФ возбуждено уголовное дело). Также участники шествия несли флаги экстремистской организации "Правый сектор"*.
В парке Шевченко в центре Киева националисты провели митинг, а около 14.15 мск отправились маршем по центральным улицам Киева. Они идут колонной по проезжей части бульвара Шевченко и улицы Крещатик. Из-за шествия движение автотранспорта по этим улицам перекрыто. Впереди колонны идут лидеры националистических организаций и организаторы шествия. Большинство участников шествия одеты в камуфляжную форму, некоторые из них закрывали лица балаклавами. Они выкрикивают националистические лозунги.
Колонну сопровождают полицейские. В шествии участвуют около 5 тысяч человек.
"Украинская повстанческая армия" (УПА)* была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло "Организации украинских националистов" (ОУН)*. УПА* действовала преимущественно на западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА* становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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В мире , Украина , Украинская повстанческая армия , Правый сектор , РИА Новости , Киев
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