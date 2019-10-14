Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов 

Российская Газета + ещё 16 47 минут назад
В Барселоне полиция применила силу против демонстрантов
Фото: Reuters
В Барселоне продолжается акция протеста сторонников независимости региона, протестующих против вынесения приговора каталонским политикам. Полиция была вынуждена применить силу против наиболее активных участников демонстраций, передает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "24 орас".
Сообщается, что столкновения произошли возле здания городского полицейского управления: демонстранты повалили полицейское ограждение и выкрикивали оскорбления в адрес стражей порядка.
Согласно полицейским сводкам, насчитывается более полусотни пострадавших, правда, не уточняется, сколько из них участников акций, а сколько — сотрудников правопорядка.
Ранее демонстранты устроили беспорядки неподалеку от городского аэропорта, из-за чего было затруднено движения транспорта к воздушной гавани и отменены более ста рейсов.
Опоздавший на рейс пассажир устроил погром
Российская Газета: последние новости
Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж Турецкая армия и протурецкие силы в Сирии движутся на Манбидж Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий" Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией крейсера "Петр Великий" Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе Глава дипломатии ЕС поддержала план решения конфликта в Донбассе
В мире , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике
«На зоне лучше кормят»: родители показали еду в садике25
«Это вранье»: Медведев недоволен статистикой
«Это вранье»: Медведев недоволен статистикой69
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции
Россия открестилась от согласия с вторжением Турции70
Умерла дизайнер София Кокосалаки
Умерла дизайнер София Кокосалаки1
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом
ЧП в Приморье: из-за взрыва боеприпаса обрушился дом5
Видео
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
00:46
Оркестр сыграл гимн РФ перед Путиным и не попал в ноты
Политика
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
00:14
Пока вы не уснули: россиянам заплатят за работу дважды
В мире
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
05:16
Соловьев рассказал об итальянском гражданстве
Общество
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
03:51
Украинцы выдвинули Зеленскому ультиматум
Украина В мире
В Киеве начались протесты
00:31
В Киеве начались протесты
Украина В мире
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
01:39
Появились новые подробности смерти актера Марьянова
Происшествия Другое
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
01:00
Появились подробности о застрявшей в Коми фуре Киркорова
Шоу-бизнес Другое
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
00:54
Протурецкие боевики отбили у сирийцев советский Т-55
Армия Оружие
Известный блогер назвал худший город России
00:54
Известный блогер назвал худший город России
Общество
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
00:56
«Сидит один»: как живет Борис Моисеев после инсульта
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение