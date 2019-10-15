Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Польские националисты и евроскептики отказались признать результат выборов 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
Националисты отказались признать итоги выборов в Польше
Фото: РИА Новости
Польское объединение националистов и евроскептиков "Конфедерация" требует признать парламентские выборы недействительными и обратится в суд, заявил журналистам один из лидеров объединения Роберт Винницкий.
"В прошлую субботу в ходе режима избирательной тишины Польское телевидение публиковало данные соцопросов, говорящих о том, что "Конфедерация" не получит 5% голосов, необходимых для попадания в парламент", — сказал Винницкий.
Он считает, что произошло "грубое нарушение закона", которое повлияло на то, что его коалиция набрала только 6,8% голосов. По словам Винницкого, "Конфедерация" обратится в суд для того, чтобы результаты выборов "были признаны незаконными".
Еще один из лидеров "Конфедерации" Михал Вавер считает, что в случае честной предвыборной борьбы, результат евроскептиков и националистов был бы лучше в каждом избирательном округе в среднем на один процентный пункт.
"Мы ввели бы в парламент как минимум на дюжину депутатов больше, полностью изменив арифметику сейма", — сказал он.
В воскресенье в Польше прошли очередные парламентские выборы. Польские граждане избрали 460 депутатов сейма (нижняя палата парламента) и 100 членов сената.
Победу на выборах в сейм одержала правящая партия "Право и справедливость" с результатом 43,59% голосов, получив 235 мандатов из 460. В то же время в сенате PiS утратила большинство, получив только 48 мандатов из 100.
Липовые пенсионеры: чиновник вышел на пенсию в 28 лет
Последние новости
Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты Опасно ли подогревать еду в микроволновке, выяснили эксперты В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни В инстаграме Заворотнюк появилось новое сообщение о ее болезни "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту "Ползучий отказ от доллара" начался: центробанки сдают американскую валюту
Комментарии
В мире , Роберт Винницкий , Партия "Право и справедливость"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии1
Назван способ спасения Байкала
Назван способ спасения Байкала2
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН
Во Франции задержали экс-сотрудника ФСИН5
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности61
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе
В Сети высмеяли наряд Зеленского в Донбассе33
Видео
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
01:44
В деле осужденной в РФ израильтянки новые подробности
Происшествия
Россия испытает ядерную триаду
00:34
Россия испытает ядерную триаду
Армия Оружие
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
01:20
В США кадры с военного шоу выдали за бои в Сирии
США В мире
Задержание убивших биатлониста попало на видео
03:58
Задержание убивших биатлониста попало на видео
Происшествия
Назван способ спасения Байкала
06:00
Назван способ спасения Байкала
Экология Общество
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
01:25
МИД прокомментировал задержание россиянки в Минске
Политика
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
01:52
Близкие впервые рассказали о болезни Заворотнюк
Шоу-бизнес
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
00:46
Арабы встретили Путина, фальшиво исполнив гимн РФ
Политика
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
03:07
Пришедшие проститься с Леоновым не попали в траурный зал
Общество
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
01:04
Смерть во сне: в Приморье обрушился дом
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение