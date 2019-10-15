В ЛНР назвали причины активизации украинских силовиков

Украинские силовики активизировали обстрелы территории самопровозглашенной Луганской народной республики перед встречей контактной группы в Минске, заявил на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
Во вторник в Минске проходят заседания контактной группы по урегулированию ситуации на Украине и ее рабочих подгрупп. Ранее в ЛНР заявляли, что с 11 по 13 октября не фиксировали нарушений перемирия в Донбассе, а 14 октября, накануне заседания контактной группы в Минске, украинские силовики обстреляли территорию республики. Новый режим прекращения огня в Донбассе вступил в силу 21 июля.
"Украинская сторона активизировала обстрелы территорий республики с целью провоцирования подразделений Народной милиции на ответные действия для последующего обвинения в нарушении режима прекращения огня", — заявил Филипоненко.
Он уточнил, что украинские силовики регулярно активизируют обстрелы в преддверии заседания контактной группы.
"Наши подразделения полностью придерживаются достигнутых договоренностей о перемирии и не поддаются на провокации", — заявил офицер пресс-службы оборонного ведомства ЛНР.