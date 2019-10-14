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СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов 

РИА Новости + ещё 3 36 минут назад
Премьер Украины пришел на концерт неонацистов
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на концерте, одним из участников которого стала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Об этом сообщило издание "Страна. uа" со ссылкой на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.
В качестве подтверждения Карась опубликовал фото Гончарука, стоящего на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.
Как отмечает "Страна. uа", весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини.
По утверждению Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько.
Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Адвокат. Доктор философии в области права.
"Сокира Перуна" — рок-группа из Киева, основанная в 1998 году. Ее песни известны неонацисткой тематикой, бывший ударник коллектива Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.
Известный украинский журналист Бузина, который писал и для сайта ria.ru, был застрелен 16 апреля 2015 года у своего дома в Киеве. В журналиста выпустили четыре пули, одну из них — в голову. Дело возбудили по статье "умышленное убийство". Следствие рассматривало несколько версий убийства, в частности, связанную с профессиональной деятельностью журналиста. Обвиняемыми по делу проходят Андрей Медведько и Денис Полищук, в настоящее время они находятся на свободе, а Медведько, к тому же, избран в общественный совет Национального антикоррупционного бюро Украины.
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Комментарии
В мире , Украина , Алексей Гончарук , Бенито Муссолини , Андрей Медведько , Дмитрий Волков , Денис Полищук
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