Премьер Украины пришел на концерт неонацистов

СМИ: украинский премьер посетил концерт неонацистов

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук в воскресенье, 13 октября, побывал на концерте, одним из участников которого стала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна". Об этом сообщило издание "Страна. uа" со ссылкой на телеграм-канал одного из лидеров украинских радикалов Евгения Карася.

В качестве подтверждения Карась опубликовал фото Гончарука, стоящего на сцене на фоне коловрата, который в качестве своей символики использует ряд неонацистских группировок.

Как отмечает "Страна. uа", весной 2018 года украинская полиция завела уголовное дело из-за использования на концертах "Сокиры Перуна" свастики и других нацистских символов, а также из-за фашистских призывов и цитирования итальянского диктатора Бенито Муссолини

По утверждению Карася, мероприятие организовал обвиняемый в убийстве украинского журналиста и писателя Олеся Бузины Андрей Медведько

Алексей Гончарук — украинский юрист и политик, премьер-министр. Самый молодой председатель правительства в истории Украины. Адвокат. Доктор философии в области права.

"Сокира Перуна" — рок-группа из Киева, основанная в 1998 году. Ее песни известны неонацисткой тематикой, бывший ударник коллектива Дмитрий Волков был осужден за погром синагоги.