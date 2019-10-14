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МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе 

РИА Новости + ещё 23 1 час назад
Европа оказалось под серьезной угрозой
Фото: Reuters
Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, оказавшиеся на свободе на территории Сирии, могут создать угрозу безопасности не только в регионе, но и в Европе и во всем мире, заявил в понедельник глава МИД Люксембурга Жан Ассельборн.
"Некоторые, а может уже и многие, мы этого пока не знаем, оказались на свободе и свободно перемещаются. Это даст ИГ* новый толчок не только в регионе, но во всем мире, а также и в Европе", — заявил Ассельборн журналистам.
По его словам, целью международной коалиции была в том числе борьба с террористами, и в этом контексте, отметил он, действия Турции не поддаются пониманию. Министр добавил, что вопрос последствий операции следует обсудить в рамках международной коалиции.
Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.
Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.
*Террористическая группировка, запрещенная в России
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В мире , Армия , Ближний Восток , Тюрьмы России , Война в Сирии , Жан Ассельборн , Министерство обороны , МИД , Рабочая партия Курдистана , Люксембург , Сирия
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