Европа оказалось под серьезной угрозой

МИД Люксембурга: освобожденные боевики ИГ* могут создать угрозу в Европе

Люксембурга Жан Ассельборн. Боевики запрещенной в РФ террористической организации ИГ*, оказавшиеся на свободе на территории Сирии , могут создать угрозу безопасности не только в регионе, но и в Европе и во всем мире, заявил в понедельник глава МИД

"Некоторые, а может уже и многие, мы этого пока не знаем, оказались на свободе и свободно перемещаются. Это даст ИГ* новый толчок не только в регионе, но во всем мире, а также и в Европе", — заявил Ассельборн журналистам.

По его словам, целью международной коалиции была в том числе борьба с террористами, и в этом контексте, отметил он, действия Турции не поддаются пониманию. Министр добавил, что вопрос последствий операции следует обсудить в рамках международной коалиции.

Президент Турции Тайип Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки ИГ*. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

Позднее было объявлено о начале наземной части операции. В субботу, 12 октября, минобороны Турции сообщило, что турецкие военные и сирийская вооруженная оппозиция взяли под контроль Рас эль-Айн, а в воскресенье было объявлено о взятии под контроль города Телль-Абъяд.

Автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии официально заявила в воскресенье о достижении договоренности с сирийскими властями о размещении сирийской армии на всей границе Сирии с Турцией для оказания помощи в отражении атаки турецкой армии и протурецких группировок.

*Террористическая группировка, запрещенная в России