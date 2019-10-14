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Власти Эквадора начали применять к протестующим статью «терроризм» 

РИА Новости + ещё 1 49 минут назад
В Эквадоре протесы отнесли к «терроризму»
Фото: Reuters
Генпрокуратура Эквадора на фоне протестов, не прекращающихся уже больше недели, начала применять статью "терроризм" по отношению к тем, кто угрожает жизни людей и наносит ущерб госсобственности, следует из заявления ведомства.
Протесты в Эквадоре продолжаются с начала октября. Их катализатором стали отмена госсубсидий на топливо и экономические реформы. Протестующие блокировали дороги, месторождения нефти и доступ к аэропорту Кито, нарушили работу многих предприятий, брали в заложники полицейских. Задержаны сотни человек, пятеро погибли. Президент Эквадора Ленин Морено объявил режим чрезвычайного положения и перенес свою штаб-квартиру из столицы в город Гуаякиль.
"На фоне событий, произошедших в последнее время и которые направлены на политическую дестабилизацию государственных институтов и самих основ государства, генпрокуратура будет непреклонно действовать согласно статье 366 Уголовного кодекса и в соответствии со статьей 195 конституции", — отмечается в заявлении генпрокуратуры.
Статья 366 — это статья о терроризме, под нее подпадает "человек, который самостоятельно или в составе вооруженной группы лиц провоцирует или поддерживает террор по отношению к населению посредством действий, которые ставят под угрозу человеческую жизнь, его физическое состояние и свободу, или ставят под угрозу здания, средства массовой коммуникации, транспортные объекты, используя средства, которые могут нанести ущерб (или привести к жертвам)".
По этой статье предусматривается срок от 10 до 13 лет лишения свободы.
Суд Эквадора уже принял просьбу генпрокуратуры арестовать шестерых подростков, которых обвиняют в нападении на здание госказначейства. Их будут судить по статье "терроризм".
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В мире , Генпрокуратура РФ , Эквадор
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