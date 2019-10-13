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Точно по правилам. Премию мира вручили премьеру Эфиопии 

Российская Газета 1 час назад
Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии
Фото: РИА Новости
Нобелевский комитет присудил премию мира премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али. Глава эфиопского правительства был удостоен премии "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".
Личный вклад Али в процесс налаживания мирного диалога с Эритреей действительно сложно переоценить. Он был избран премьером в апреле 2018-го, а уже в июле была подписана декларация о мире и дружбе. Это, в понимании комитета, дает надежду на завершение 20-летней истории войны и конфликтов между странами.
В то же время присуждение премии мира Али некоторые эксперты назвали не только преждевременным, но и странным шагом, поскольку обычно, когда речь идет о конфликтующих сторонах, комитет идет на то, чтобы премировать обе стороны. Так было с премией мира 1993 года, врученной одновременно как Нельсону Манделе, так и президенту ЮАР Фредерику Виллему де Клерку. В данном случае комиссия оставила без премии президента Эритреи Исайяса Афеворки.
При этом в пресс-релизе комитета указывается, что Али сумел добиться мира благодаря тесной кооперации и помощи со стороны эритрейского президента. В этот раз на премию мира претендовал 301 кандидат — 223 человека и 78 организаций.
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Комментарии1
В мире , Ахмед Али , Нельсон Мандела , Нобелевский комитет , Эфиопия
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