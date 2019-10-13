Нобелевскую премию мира вручили премьеру Эфиопии

Точно по правилам. Премию мира вручили премьеру Эфиопии

Нобелевский комитет присудил премию мира премьеру Эфиопии Абию Ахмеду Али . Глава эфиопского правительства был удостоен премии "за усилия по достижению мира и международного сотрудничества, в частности за его решительную инициативу по урегулированию пограничного конфликта с соседней Эритреей".

Личный вклад Али в процесс налаживания мирного диалога с Эритреей действительно сложно переоценить. Он был избран премьером в апреле 2018-го, а уже в июле была подписана декларация о мире и дружбе. Это, в понимании комитета, дает надежду на завершение 20-летней истории войны и конфликтов между странами.

В то же время присуждение премии мира Али некоторые эксперты назвали не только преждевременным, но и странным шагом, поскольку обычно, когда речь идет о конфликтующих сторонах, комитет идет на то, чтобы премировать обе стороны. Так было с премией мира 1993 года, врученной одновременно как Нельсону Манделе , так и президенту ЮАР Фредерику Виллему де Клерку. В данном случае комиссия оставила без премии президента Эритреи Исайяса Афеворки.

При этом в пресс-релизе комитета указывается, что Али сумел добиться мира благодаря тесной кооперации и помощи со стороны эритрейского президента. В этот раз на премию мира претендовал 301 кандидат — 223 человека и 78 организаций.