США пригрозили Турции «моментальными» санкциями

Мнучин отметил, что ситуация с Турцией сложная. Эта страна — участница НАТО воюет с курдами, которые, в свою очередь, помогают США в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация», передает ТАСС слова главы американского минфина

«Мы — на уровне министерства обороны и Госдепартамента — каждый день поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам. Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально», — подчеркнул Мнучин.

Ранее США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.