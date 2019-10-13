США пригрозили Турции «моментальными» санкциями 

Соединенные Штаты готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально, если Анкара нарушит обязательства по Сирии, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
Мнучин отметил, что ситуация с Турцией сложная. Эта страна — участница НАТО воюет с курдами, которые, в свою очередь, помогают США в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация», передает ТАСС слова главы американского минфина.
«Мы — на уровне министерства обороны и Госдепартамента — каждый день поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам. Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально», — подчеркнул Мнучин.
Ранее США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.