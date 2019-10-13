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США пригрозили Турции «моментальными» санкциями 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 32 минуты назад
США пригрозили Турции «моментальными» санкциями
Фото: РИА Новости
Соединенные Штаты готовы ввести против Турции жесткие экономические санкции моментально, если Анкара нарушит обязательства по Сирии, заявил американский министр финансов Стивен Мнучин в эфире телеканала ABC.
Мнучин отметил, что ситуация с Турцией сложная. Эта страна — участница НАТО воюет с курдами, которые, в свою очередь, помогают США в борьбе с «Исламским государством» (запрещенная в России террористическая организация», передает ТАСС слова главы американского минфина.
«Мы — на уровне министерства обороны и Госдепартамента — каждый день поддерживаем связь с Турцией по совершенно конкретным вопросам. Мы готовы ввести санкции по уведомлению практически моментально», — подчеркнул Мнучин.
Ранее США пригрозили Турции жесткими санкциями, однако Анкара заявила, что, несмотря на угрозы с американской стороны, будет продолжать операцию.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.
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Комментарии
В мире , США , Реджеп Эрдоган , Стивен Мнучин , Министерство обороны , Госдеп США , Минфин , НАТО , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС , Анкара , Сирия , Турция
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