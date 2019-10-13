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Меркель потребовала от Эрдогана прекратить операцию в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Меркель выдвинула требование Эрдогану
Фото: РИА Новости
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала Анкару немедленно прекратить военную операцию на сирийской территории, сообщила представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.
«В центре внимания разговора находилась ситуация на северо-востоке Сирии после начала военной операции Турции. Канцлер высказалась за немедленное прекращение военной операции», — приводит ее слова ТАСС.
Меркель считает, что турецкая операция «грозит привести к переселению большого количества местных жителей, дестабилизации региона и усилению „Исламского государства“ (запрещенная в России террористическая организация).
Кроме того, Меркель и Эрдоган обсуждали ситуацию в сирийской провинции Идлиб и буровые разведочные работы Турции в Восточном Средиземноморье, добавила Деммер.
Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны, сообщили в германском кабмине.
Накануне стало известно, что германское правительство приостановило поставки вооружений Турции в свете операции Анкары на севере Сирии.
Ранее Эрдоган раскритиковал ЕС за осуждение турецкой операции в Сирии и заявил, что Анкара может открыть границы для беженцев. В Германии выразили надежду, что Турция будет соблюдать условия соглашения с Евросоюзом по размещению мигрантов на территории своей страны.
9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции „Источник мира“ в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн, а также установили контроль над населенным пунктом Сулук на северо-востоке провинции Ракка.
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Комментарии3
В мире , Ульрике Деммер , Реджеп Эрдоган , Ангела Меркель , ЕС , ИТАР-ТАСС , Анкара , Германия , Сирия , Турция
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