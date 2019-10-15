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Сын Байдена ответил на вопрос о своей деятельности на Украине 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 10 29 минут назад
Сын Байдена высказался о своей деятельности на Украине
Фото: Reuters
Сын экс-вице-президента США Джо Байдена Хантер заявил, что не занимался противозаконной деятельностью на Украине.
Байден заявил в интервью ABC, что «ничего незаконного не совершал», передает ТАСС. Он добавил, что не жалеет о работе в украинской нефтегазовой компании Bursima.
«Единственное, о чем я жалею, что не мог даже представить себе, что со временем президент США [Дональд Трамп] и [его адвокат] Рудольф Джулиани будут высказывать конспирологические теории насчет моей деятельности в этой компании», — сказал Байден-младший.
Он добавил, что, вероятно, мог бы и не войти в правление Bursima, если бы его отец не был вице-президентом США. Хантер Байден заверил, что Джо Байден «не влезал в его дела».
Ранее экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Bursima выплатила Хантеру Байдену 1 млн долларов.
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента Трампа из-за якобы его шантажа в отношении Украины — американский лидер, как утверждалось, требовал от Киева расследовать дело Байдена-младшего.
Белый дом в ответ опубликовал стенограмму разговора Трампа с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а американский лидер потребовал закрыть тему с импичментом.
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Комментарии
В мире , США , Украина , Юрий Луценко , Джозеф Байден , Рудольф Джулиани , Владимир Зеленский , Дональд Трамп , Конгресс США , ИТАР-ТАСС , телеканал АВС
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