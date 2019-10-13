«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой

Прогрессом в отношениях Москвы и Киева является то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали вести прямой диалог — чего не было при Петре Порошенко, рассказал бывший украинский лидер Леонид Кравчук.

Результатом этого диалога стал, в частности, обмен удерживаемыми лицами, произведенный Москвой и Киевом в сентябре, напомнил Кравчук.

«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, а с Зеленским разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен «35 на 35», — отметил политик.

Он подчеркнул, что Россия начала смотреть на Украину «как на государство», а не «как на невестку», и спрогнозировал, что «первый серьезный разговор» Путина и Зеленского пройдет в Париже на предстоящей встрече «нормандской четверки», передает ФАН.

В сентябре нынешнего года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию вернулся в том числе глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский . Москва передала Киеву моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, Олега Сенцова , осужденного за терроризм, и других.

В этой связи глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Киева и Москвы наступила «оттепель».

Вскоре он сообщил, что Украина обсуждает еще один обмен заключенными и удерживаемыми лицами, диалог по трем группам людей находится на решающей стадии. При этом он отметил, что ни число людей, ни примерную дату назвать не может.

«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», — сказал украинский дипломат.

В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле «всех на всех», и работа в этом направлении продолжается.

«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал представитель Кремля.

Впрочем, сам Зеленский признался, что пока что не планирует личную встречу с Путиным. Об этом он заявил на пресс-марафоне, который проходил 10 октября в Киеве.

«Пока мы говорим только о «нормандском формате». Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим», — заявил украинский лидер.

«Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — отметил глава Украины.

При этом Зеленский заявил, что готов общаться с Путиным для дальнейшего обмена пленными. Этот формат общения между Москвой и Киевом он назвал «сработавшим». Зеленский подчеркнул, что готов на прямые переговоры «по поводу возвращения наших людей».

С момента майской инаугурации Зеленского у него состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.

По словам самого украинского президента, самым непростым моментом на посту главы государства для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих. Тем не менее, оба лидера заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.

9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным.

«Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.

Президент США Дональд Трамп , с которым Зеленский встречался в конце сентября в Нью-Йорке, посоветовал украинскому коллеге продолжать общение с Путиным.

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил глава Белого дома.

Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.

«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил парламентарий.