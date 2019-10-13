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«Путин начал нас слушать»: в Киеве радуются диалогу с Москвой 

Газета.Ru 2 часа назад
Диалог президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским гораздо продуктивнее, чем с предыдущим украинским лидером Петром Порошенко, и это ведет к потеплению отношений Москвы и Киева, пояснил экс-президент Украины Леонид Кравчук. Глава МИД Украины Вадим Пристайко также считает, что в отношениях Киева и Москвы наступила «оттепель».
Прогрессом в отношениях Москвы и Киева является то, что президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский начали вести прямой диалог — чего не было при Петре Порошенко, рассказал бывший украинский лидер Леонид Кравчук.
Результатом этого диалога стал, в частности, обмен удерживаемыми лицами, произведенный Москвой и Киевом в сентябре, напомнил Кравчук.
«Путин начал слушать, не просто слышать, а слушать Зеленского. Он с Порошенко не хотел разговаривать, а с Зеленским разговаривает, и это уже плюс. После этих разговоров состоялся обмен «35 на 35», — отметил политик.
Он подчеркнул, что Россия начала смотреть на Украину «как на государство», а не «как на невестку», и спрогнозировал, что «первый серьезный разговор» Путина и Зеленского пройдет в Париже на предстоящей встрече «нормандской четверки», передает ФАН.
В сентябре нынешнего года между Россией и Украиной состоялся обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». В Россию вернулся в том числе глава РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский. Москва передала Киеву моряков, задержанных за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, Олега Сенцова, осужденного за терроризм, и других.
В этой связи глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что в отношениях Киева и Москвы наступила «оттепель».
Вскоре он сообщил, что Украина обсуждает еще один обмен заключенными и удерживаемыми лицами, диалог по трем группам людей находится на решающей стадии. При этом он отметил, что ни число людей, ни примерную дату назвать не может.
«Этот обмен значительно более сложный, и он состоит из нескольких групп людей. Скажем так, три группы людей, которые мы хотим обменять», — сказал украинский дипломат.
В начале октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия заинтересована в обмене задержанными с Украиной по формуле «всех на всех», и работа в этом направлении продолжается.
«С российской стороны давно было отмечено, что в России были бы рады осуществить обмен «всех на всех». Все это зависит от готовности двух сторон», — сказал представитель Кремля.
Впрочем, сам Зеленский признался, что пока что не планирует личную встречу с Путиным. Об этом он заявил на пресс-марафоне, который проходил 10 октября в Киеве.
«Пока мы говорим только о «нормандском формате». Нам надо смотреть друг другу в глаза, понять, кто что хочет и какие реальные шаги, когда и как мы можем закончить войну. Мы очень хотим», — заявил украинский лидер.
«Про встречу с президентом Российской Федерации никто не говорит, потому что все против», — отметил глава Украины.
При этом Зеленский заявил, что готов общаться с Путиным для дальнейшего обмена пленными. Этот формат общения между Москвой и Киевом он назвал «сработавшим». Зеленский подчеркнул, что готов на прямые переговоры «по поводу возвращения наших людей».
С момента майской инаугурации Зеленского у него состоялось три телефонных разговора с Владимиром Путиным. Главными темами стали конфликт в Донбассе и обмен заключенными между Киевом и Москвой.
По словам самого украинского президента, самым непростым моментом на посту главы государства для него стал разговор с Путиным после гибели в Донбассе четырех украинских военнослужащих. Тем не менее, оба лидера заявляли о большом значении прямых переговоров для освобождения заключенных и улучшения отношений между Киевом и Москвой.
9 сентября офис президента Украины рассказал о подробностях телефонного разговора Зеленского с Путиным.
«Это был равный разговор двух президентов. Голос никто не повышал. Я думаю, что если бы не было конструктивного диалога между президентами, не было бы освобождения. Изменений в договоренностях никаких не было. Все, о чем договорился президент во время телефонного разговора, было реализовано», — заявил помощник украинского президента Андрей Ермак.
Президент США Дональд Трамп, с которым Зеленский встречался в конце сентября в Нью-Йорке, посоветовал украинскому коллеге продолжать общение с Путиным.
«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать. Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — отметил глава Белого дома.
Председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев указал, что диалог Путина и Зеленского является «добрым признаком». Об этом он написал в фейсбуке. «Судя по всему, диалог себя оправдывает», — добавил сенатор.
Он отметил, что после выборов на Украине у страны улучшилась способность договариваться.
«Добрый признак. Надеемся на лучшее», — заключил парламентарий.
Украинский политолог Александр Дудчак пояснил, что в восстановлении авиасообщения с Россией заинтересованы, в первую очередь простые украинцы, а также олигархи, стоящие за Зеленским, передает НСН.
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В мире , Видео , Статьи , Кирилл Вышинский , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Олег Сенцов , Петр Порошенко , Леонид Кравчук , Владимир Зеленский , Александр Дудчак , Андрей Ермак , Дональд Трамп , Владимир Путин , Константин Косачев , МИД , Комитет Совета Федерации по международным делам , РИА Новости , Киев , Москва
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