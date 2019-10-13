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Переговоры Украины с МВФ сорвались из-за Коломойского 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Переговоры Украины с МВФ сорвались из-за Коломойского
Фото: РИА Новости
Судебное разбирательство украинского олигарха Игоря Коломойского по делу о контроле над «Приватбанком» заморозили переговоры Украины с МВФ, заявила заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.
«Обсуждение с МВФ следующего транша финансирования заморожено из-за проблемы «Приватбанка». Это для них и для международного сообщества красная линия», — передает ее слова «Страна».
По ее словам, существует «огромная опасность» для инвестклимата Украины в случае, если спор не урегулируют должным образом.
«Это показывает разницу между олигархическим влиянием на банковский сектор в прежние дни и новым прозрачным и независимым банковским сектором», — добавила она.
Рожкова добавила, что разочарована решением президента Украины Владимира Зеленского оставаться в стороне от этого конфликта. По ее словам, для МВФ нужен «сильный сигнал от правительства» о сохраняющейся административной независимости «Приватбанка» и независимости Нацбанка.
Между тем, ранее на этой неделе Зеленский заявил, что Украина не намерена возвращать «Приватбанк» Коломойскому.
СМИ сообщали, что возможный компромисс новых властей Украины с Коломойским по «Приватбанку» привел в бешенство МВФ и может лишить Киев финансов и политической поддержки со стороны Запада.
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Комментарии2
В мире , Украина , Владимир Зеленский , Екатерина Рожкова , Международный валютный фонд
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