Украине предрекли участь разделенного Кипра

Кипрский сценарий становится вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках «нормандского формата», полагает дипломат.

По словам Пристайко, пять лет «минского процесса» не дали результатов. Надо искать «другой процесс», если на это готовы западные партнеры Украины. Но «если и это не сработает», Киев должен будет определить для себя, какой у него есть «приемлемый путь развития».

«Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя», — предположил Пристайко.

Ранее он заявил, что будет просить страны Евросоюза «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Киев обвиняет Москву в оккупации территории Донецкой и Луганской областей. Россия настаивает, что не является стороной конфликта.