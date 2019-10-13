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Украине предрекли участь разделенного Кипра 

Lenta.ru 38 минут назад
Украине предрекли участь разделенного Кипра
Фото: Lenta.ru
Украину может ждать участь Кипра, разделенного на две части. Такое мнение выразил глава украинского МИД Вадим Пристайко в интервью «Радио Свобода», пишет «Страна.ua».
Кипрский сценарий становится вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках «нормандского формата», полагает дипломат.
По словам Пристайко, пять лет «минского процесса» не дали результатов. Надо искать «другой процесс», если на это готовы западные партнеры Украины. Но «если и это не сработает», Киев должен будет определить для себя, какой у него есть «приемлемый путь развития».
«Может быть "кипрский вариант" развития, когда государство знает, что оккупант "оттяпал" территорию, но все равно, несмотря на это, находит в себе силы развиваться и двигаться в том направлении, которое мы, большинство нашего народа, выбрали для себя», — предположил Пристайко.
Ранее он заявил, что будет просить страны Евросоюза «дожать» Россию в вопросе урегулирования ситуации в Донбассе. Киев обвиняет Москву в оккупации территории Донецкой и Луганской областей. Россия настаивает, что не является стороной конфликта.
Кипр разделен на две части: Республику Кипр и Северный Кипр, признанный только Турцией. Между двумя частями острова проходит буферная зона, охраняемая миротворцами ООН.
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Комментарии
В мире , Украина , Вадим Пристайко , МИД , ЕС , ООН , радио "Свобода" , Кипр
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