В ООН обсудят невыдачу виз российским дипломатам

Проблему невыдачи виз российским дипломатам для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН обсудят во вторник в организации с участием представителей США, заявил председатель комитета Саша Ллоренти Солиз.
"Я бы хотел проинформировать, что бюро продолжает предпринимать усилия. Мы провели неформальные консультации с секретариатом ООН, с председателем Генассамблеи ООН и с представителями принимающей страны. Согласно информации, которую мы получили, завтра пройдет встреча с представителями принимающего государства", — сказал Солиз.
Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участия в работе Первого комитета ГА ООН, после этого первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.