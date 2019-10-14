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В ООН планируют обсудить проблему невыдачи виз российским дипломатам 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
В ООН обсудят невыдачу виз российским дипломатам
Фото: РИА Новости
Проблему невыдачи виз российским дипломатам для участия в работе Первого комитета Генассамблеи ООН обсудят во вторник в организации с участием представителей США, заявил председатель комитета Саша Ллоренти Солиз.
"Я бы хотел проинформировать, что бюро продолжает предпринимать усилия. Мы провели неформальные консультации с секретариатом ООН, с председателем Генассамблеи ООН и с представителями принимающей страны. Согласно информации, которую мы получили, завтра пройдет встреча с представителями принимающего государства", — сказал Солиз.
Соединенные Штаты не выдали визы ряду российских делегатов для участия в работе Первого комитета ГА ООН, после этого первый зампостпреда РФ при организации Дмитрий Полянский предложил перенести сессии из Нью-Йорка в Вену или Женеву на фоне визовой политики США.
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В мире , Дмитрий Полянский , Генассамблея ООН , США
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