Жених бросил невесту, набравшую кредитов ради свадьбы

Беременная британка Розанна Томас влезла в огромные долги ради свадебной церемонии и была обманута женихом. С ним она встречалась почти десять месяцев и осталась одна — с младенцем, подвенечным убором и кредитами. Теперь обманутая 25-летняя женщина продает свадебные наряды в соцсетях, пишет The Sun.

Пара познакомилась на Tinder в сентябре прошлого года. Закрутился бурный роман. Розанна говорит, что жених, узнав о беременности, пообещал купить ей дом и подарить "свадьбу её мечты".

«Я была счастлива. Я думала, что это любовь с первого взгляда. Сначала он хорошо ко мне относился. Я думала, что он — единственный», — жалуется женщина.

С парнем она встречалась почти десять месяцев. Потом пара решила сочетаться. Невеста была уже беременна. Она взяла банковские кредиты, заняла деньги у друзей и знакомых. На платье, обувь, кольца и т.д. Розанна потратила 10 тысяч фунтов стерлингов (около 800 тысяч рублей).

Расходы жениха должны были составить 7 тысяч фунтов стерлингов. Но оказалось, что он не помышлял о браке. За 4 дня до свадьбы Розанне позвонил фотограф, заявив, что место проведения свадьбы не оплачено, бронирование отменено.

Жених пытался оправдываться и играл комедию до последнего.

«Он сказал, что деньги потерялись по пути и не дошли до организаторов свадьбы. Но моя мама видела как он общался по телефону, и сказала, что он чересчур спокоен. А все мамы знают: человек не может быть спокойным, когда исчезли 7 тысяч фунтов», — рассказала девушка.

Выяснилось, что обманщик не оплатил свою часть расходов, зато сделал поддельные банковские документы об оплате.

Позднее подлец-волокита и вовсе признался, что не намерен жениться. Он сбежал. Так розовый мир Розанны заволокло черными тучами. Она в одиночестве родила дочь Дейзи Ив. Сейчас ей три недели.

Розанна вынуждена распродавать в соцсетях свадебное платье и кольца, чтобы расплатиться по кредитам.