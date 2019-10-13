Жених бросил невесту, набравшую кредитов ради свадьбы

В Великобритании невеста влезла в кредиты, а в США жених ограбил банк

А свадьбы так и не состоялись.

Несостоявшаяся невеста в Великобритании вынуждена распродавать свои свадебные вещи, чтобы хоть как-то вернуть долги. Подумав, что наконец-то встретила мужчину своей мечты, девушка влезла в кредиты на 10 тысяч фунтов, что эквивалентно 800 тысячам рублей.

Оказалось, что ее жених Гевин Холл гол, как сокол, и никакой свадьбы не будет. Вопреки обещаниям, несостоявшийся муж так и не снял помещение для торжества и не оплатил фотосессию. Девушка же, не ведая ни о чем, готовилась с размахом.

По сообщениям The Sun, 25-летняя Розанна Томас не смогла разглядеть в своем избраннике патологического лгуна, зато успела забеременеть и влезть в кредиты, чтобы купить себе все необходимое для свадебного торжества.

Ранее журналистам Daily Mail стало известно о расстроившейся свадьбе жителей Техаса. Жених ради свадебного торжества ограбил банк. Он, угрожая пистолетом, все же признался кассирше, что на самом деле не является грабителем, а ему нужны деньги на свадьбу.

Лицо мужчины попало в объективы видеокамер, но опознать его полицейские не смогли. Грабитель выбрал банк в сорока километрах от своего городка. Но на фото, распространенное шерифом в Сети, наткнулась невеста грабителя.

Оценила ли она порыв любимого, неизвестно. Зато сообщается, что именно невеста уговорила жениха сдаться полиции, что тот и сделал.