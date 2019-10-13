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СМИ: Турция захватила населённый пункт в Ракке 

RT на русском + ещё 4 37 минут назад
Турецкие войска захватили город в Ракке
Фото: Reuters
Военнослужащие Турции захватили приграничный населённый пункт Сулук на северо-востоке сирийской провинции Ракка. Об этом информирует сирийский государственный телеканал Ikhbariya.
«Войска турецкого режима оккупировали населённый пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее СМИ сообщили, что курды атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате чего погибли 75 военных Турции и было уничтожено семь танков.
12 октября турецкая армия взяла под контроль город Рас эль-Айн.
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В мире , Ближний Восток , РИА Новости , Ракка , Турция
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