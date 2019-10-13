Турецкие войска захватили город в Ракке

СМИ: Турция захватила населённый пункт в Ракке

Военнослужащие Турции захватили приграничный населённый пункт Сулук на северо-востоке сирийской провинции Ракка . Об этом информирует сирийский государственный телеканал Ikhbariya.

«Войска турецкого режима оккупировали населённый пункт Сулук на северо-востоке Ракки», — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что курды атаковали турецкую армию в Рас эль-Айне, в результате чего погибли 75 военных Турции и было уничтожено семь танков.

12 октября турецкая армия взяла под контроль город Рас эль-Айн.