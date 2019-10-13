Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Трюдо пришёл на встречу со своими сторонниками в бронежилете 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Трюдо пришёл на митинг в бронежилете
Фото: Pool/Global Look Press
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выступил на предвыборном митинге одетым в защитное обмундирование.
Сотрудники службы безопасности премьера находились рядом с ним, а жена Трюдо Софи Грегуар на мероприятии не появилась, хотя, как было анонсировано, должна была объявить выступление супруга, передаёт CBC.
Появление премьера на многолюдном митинге, собравшем около двух тысяч сторонников в Миссиссоге, Онтарио, вечером 13 октября было отложено на полтора часа, что связано с полученными данными об угрозе безопасности, но более конкретной информации Либеральная партия не предоставила.
Как писал News.ru ранее, полицейские задержали мужчину, бросившего куриное яйцо в сторону премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Монреале. В этот момент Трюдо шёл в толпе манифестантов. При обыске у мужчины обнаружили ещё шесть куриных яиц.
Молодая пресс-секретарь Зеленского снова оскандалилась
News.ru: последние новости
Кравчук оценил отношение Путина к Зеленскому Кравчук оценил отношение Путина к Зеленскому Депутат Госдумы ответил на слова о «российской агрессии» Депутат Госдумы ответил на слова о «российской агрессии» Депутат назвал бесстыдством призыв Киева «дожать Россию» Депутат назвал бесстыдством призыв Киева «дожать Россию»
В мире , Джастин Трюдо , Канада
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин рассказал о создании суперракет
Путин рассказал о создании суперракет248
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»
«Смотрящего» по Украине «раскороновали»42
Пропавшего мужчину нашли замурованным
Пропавшего мужчину нашли замурованным15
Россию накрыло погодной аномалией
Россию накрыло погодной аномалией1
«Страшно вспоминать»: инцидент в Екатеринбурге
«Страшно вспоминать»: инцидент в Екатеринбурге18
Видео
Названо число погибших россиян в Ан-72
00:43
Названо число погибших россиян в Ан-72
Происшествия Катастрофы
Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги
01:00
Полуголая Седокова объявила о выходе своей книги
Шоу-бизнес
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
00:48
«Холодно?»: Канделаки показала фото в двух трусах
Шоу-бизнес
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
04:16
«Дожать Россию»: Украина обратилась к ЕС по Донбассу
В мире Европа
Дебош в Шереметьево попал на видео
00:45
Дебош в Шереметьево попал на видео
Происшествия
Путин рассказал о создании суперракет
09:20
Путин рассказал о создании суперракет
Армия Оружие
Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак
03:07
Виторган впервые прокомментировал свадьбу Собчак
Шоу-бизнес
Германия придумала наказание для Турции за войну
03:41
Германия придумала наказание для Турции за войну
Армия Ближний Восток
Что натворил Трамп? Президента США ждет импичмент
05:21
Что натворил Трамп? Президента США ждет импичмент
В мире Статьи
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
03:41
«Слабые не выживают»: почему Турция вторглась в Сирию
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение