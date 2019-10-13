Трюдо пришёл на митинг в бронежилете

Трюдо пришёл на встречу со своими сторонниками в бронежилете

Сотрудники службы безопасности премьера находились рядом с ним, а жена Трюдо Софи Грегуар на мероприятии не появилась, хотя, как было анонсировано, должна была объявить выступление супруга, передаёт CBC.

Появление премьера на многолюдном митинге, собравшем около двух тысяч сторонников в Миссиссоге, Онтарио, вечером 13 октября было отложено на полтора часа, что связано с полученными данными об угрозе безопасности, но более конкретной информации Либеральная партия не предоставила.

Как писал News.ru ранее, полицейские задержали мужчину, бросившего куриное яйцо в сторону премьер-министра Канады Джастина Трюдо в Монреале. В этот момент Трюдо шёл в толпе манифестантов. При обыске у мужчины обнаружили ещё шесть куриных яиц.